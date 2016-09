Villingen-Schwenningen "Ich weiß, was es heißt, alles zu verlieren"

Ein Schuhkarton wurde kurzerhand zur Spendenbox umfunktioniert, die seither in der Schwanenapotheke am Hockenplatz steht und von Bürgern befüllt werden kann. "Jeder Euro zählt in dieser Not eigentlich doppelt", meint Kress. Doch er belässt es nicht dabei: Nachdem er die Box bereits vergangegen Samstag mit dabei hatte, möchte er auch während der Marktzeiten durch die Fußgängerzone laufen und Spenden sammeln.

Und wie soll das Geld nach Italien kommen? "Wir werden das Gespräch mit der St. Franziskus-Gemeinde suchen. Sie hat Kontakte nach Italien", so Kress. Auch wenn es nur ein winziger Beitrag sei, möchten die beiden Freunde mit ihrer Aktion die Not in Italien ein kleines bisschen lindern.