Villingen-Schwenningen "Ich hatte ein unvergessliches Leben"

Fortan unterrichtete Befus die Klassen eins bis drei. Wenig später bekam er einen Vertrag in die Hand gedrückt, wurde einfach so Leiter der Grundschule. "Ich war ein Jahr lang der einzige Lehrer, hatte 78 Schüler und habe alles unterrichtet", erzählt Befus. Nach zwei Jahren Wehrdienst nahm er eine Stelle als Deutschlehrer an einer Realschule an. Parallel machte er die Hochschulprüfung und absolvierte von 1972 bis 1977 ein Fernstudium zum Sprach- und Literaturlehrer. Das Angebot, fortan an der Hochschule weiter zu studieren, nahm er aber nicht an. Seine Frau war bereits mit dem zweiten Kind schwanger.

Zum ersten Mal in Berührung mit Martin Luther kam er 1978, als er an einer DDR-Reise für begabte Studenten teilnahm. Nie werde er die besondere Atmosphäre auf der Wartburg vergessen, meint er. Dort hatte Luther einst die Bibel übersetzt. Welche Ironie, dass der Mesner bei der Renovierung der Stadtkirche viele Jahre später wieder mit Luther in Kontakt kam.

Zurück in Sibirien versuchte Befus 1983 bis 1995 an der Realschule, die er einst besucht hatte, als Rektor sein Bestes zu tun. Schließlich wagte er nach Auszeichnungen und rund 30 Jahren als Rektor den Schritt nach Deutschland.

In Villingen-Schwenningen musste er sich zunächst um seine kranke Mutter kümmern, während seine Frau sowie Sohn und Tochter arbeiteten. Den entscheidenden Anstoß zum Mesnerdienst gab schließlich ein Mann, den er im Landratsamt traf und der zu ihm sagte: "Du bist ein Mensch für die Kirche. Dort findest du dich".

Befus setzte sich gegen 25 Mitbewerber durch und wurde 1996 Mesner der evangelischen Stadtkirche. Damit konnte er nicht nur Gott nah sein, sondern auch seine Mutter pflegen, denn die neue Wohnung befand sich im Gemeindezentrum. "Man braucht jemanden, der nachschaut, ob alles in Ordnung ist", erklärt Befus seine Hauptaufgabe. Nebenbei habe er sauber gemacht – selbst Putzen habe im Gotteshaus etwas Heiliges – und den Eingang, den Informationen über die Geschichte der Kirche säumen, neu gestaltet.

Überhaupt ist Befus genügsam. "Wenn die Menschen dich schätzen und die Gemeinde zufrieden ist, dann bin ich wirklich glücklich", sagt er. Manchem Älteren seien die Tränen gekommen und er habe gefragt: "Was wird nun ohne Sie?". Das habe Befus einmal mehr gezeigt, wie sehr er Menschen liebe. Nie werde er vergessen, wie ihm die Gemeinde geholfen habe. Mit seiner ehrlichen Art wurde Befus auch Bezirksobmann und damit Ansprechpartner für andere Mesner. In der Kirche rutschte er oftmals in die Rolle des Seelsorgers und versuchte den Leidenden, die Zuflucht in der Kirche suchten, zu helfen. Er hatte auch die Idee, eine Weltkugel in die Stadtkirche zu bringen, an der die Menschen Kerzen anzünden könnten. Wenn er selber nicht weiter weiß, spricht er mit Luther, dessen Bild in der Kirche hängt. "Er versteht mich", meint der 65-Jährige.

Ein unvergessliches Leben bedeute nämlich nicht, dass man 800 ehemalige Schüler als Facebookfreunde habe. Es bedeute, dass man durch sein Handeln in Erinnerung bleibe. Eine alte Schulglocke auf dem Schreibtisch wird ihn immer an seine Vergangenheit in Sibirien erinnern. Und jedes Mal, wenn er die Stadtkirche betritt, in der er 20 Jahre lang Mesner war, wird er denken: "Das ist meine Kirche".