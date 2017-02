Villingen-Schwenningen "Ich habe keine Ahnung, wer mir alles folgt."

Sportlich, lässig und ein bisschen oversized – das ist der Style von Minnahigh. Ein guter Look muss nicht übertrieben sein, nur das besondere Etwas darf nicht fehlen, sagt sie.

Seit drei Jahren postet sie Bilder auf ihrem Instagram-Account (@minnahigh) und schreibt in ihrem Blog (minnahigh.com). Techno und Fashion gepaart mit Sprüchen, wie "Stil ist was du anders machst, während alle anderen dasselbe tun" oder "My room was clean. But then I had to decide, what to wear" zieren das Profil der jungen Instagrammerin.

Trotz Erfolg bodenständig