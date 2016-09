Villingen-Schwenningen "Ich fühle mich der Bevölkerung verpflichtet"

Grundsätzlich ist der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei gut. Da ein Grenzschutz bei Kooperation mit dem Nachbarland besonders gut funktioniert, würde ich daran festhalten wollen. Worum es mir geht: Wir sollten uns nicht erpressen lassen. Die Türkei braucht uns mindestens so sehr wie wir die Türkei. Und ich will es klar formulieren: So wie sich die Türkei derzeit – etwa durch die Verletzung der Presse- und Meinungsfreiheit – von Europa weg- und zu einem autokratischen Staat hinentwickelt, halte ich die Fortsetzung von EU-Beitrittsverhandlungen für falsch. Gerade, wenn man sich die steigende Zahl der Flüchtlinge aus der Türkei – fast alles Kurden – anschaut, sieht man, dass die Türkei nicht nur Teil der Lösung, sondern etwa durch ihre Innen- und Kurdenpolitik auch Teil des Problems ist.

Wie könnte die Flüchtlingsfrage dann wirkungsvoll gelöst werden?

Am sinnvollsten wäre es, die Außengrenzen der EU konsequent zu schützen. Die Mittelmeeranrainer, insbesondere Griechenland mit seinen vielen Inseln und der langen Küste, benötigt dabei natürlich die Hilfe anderer Länder. Wirkungsvoll wäre außerdem die Weiterentwicklung und Stärkung der Grenzschutzagentur Frontex. Auch da ist Deutschland bereit, seinen Beitrag zu leisten.

Sind Sie für ein Verbot der Burka?

Die Burka ist ein absolutes Integrationshindernis. Eine offene Gesellschaft wie die unsrige lebt davon, dass man sich in die Augen schauen kann. Integration ist mit Burka nicht möglich. Auch wenn mir klar ist, dass die Religionsfreiheit ein hohes Verfassungsgut ist, bin ich überzeugt, dass die Burka zumindest für bestimmte Lebensbereiche verboten werden kann und sollte. Insbesondere in Schulen, auf Ämtern oder im Straßenverkehr hat sie nichts zu suchen! In Frankreich beispielsweise gibt es sogar ein umfassendes Verbot.

Sie waren in den USA beim Parteitag der Republikaner mit Donald Trump. Warum?

Weil die Richtung der amerikanischen Außenpolitik für Deutschland und seine Interessen essentiell ist. Parteitage bieten die gute Gelegenheit in kurzer Zeit sehr viele unterschiedliche Gesprächspartner zu treffen. Ich treffe beispielsweise auch bei CDU-Bundesparteitagen regelmäßig Kollegen aus anderen Ländern. Hinzu kommen jetzt etwa beim Parteitag der Republikaner in den USA zahlreiche weitere internationale Gäste. In Cleveland habe ich beispielsweise intensiv mit einem ukrainischen Kollegen über die Situation in der Ostukraine gesprochen, mit einem marokkanischen Abgeordneten über die Möglichkeiten der Rückkehr von Maghreb-Flüchtlingen oder mit britischen Tory-Abgeordneten über die Folgen des Brexit. Für mich waren das sehr lohnende Tage.

Stehen die Republikaner der CDU nahe?

Naja, die Republikaner sind auch eine Mitte-Rechts-Partei. Andererseits lässt sich das amerikanische Parteiensystem nur schwer mit unserem vergleichen. Ein Spitzenkandidat wie Donald Trump wäre jedenfalls bei uns völlig undenkbar.

Wie ist Trump aufgetreten?

Donald Trump ist auch bei den Republikanern hoch umstritten. Das war sowohl beim Parteitag, als auch drum herum spürbar. Jeden Abend gab es in Cleveland zu den unterschiedlichsten Themen Demonstrationen pro und contra Trump. Noch nie gab es bei amerikanischen Präsidentschaftswahlkämpfen eine solche Polarisierung wie aktuell. Beide Kandidaten, Trump und Clinton, sind in der Bevölkerung absolut unpopulär. Das amerikanische Wahl- und Vorwahlsystem begünstigt die Extreme. Der Punkt ist für uns: In keinem anderen Land ist der Wahlausgang so entscheidend für uns und unsere Interessen wie in den USA.

Was halten Sie selbst von Trump?

Ich sehe ihn und seine Positionen ausgesprochen kritisch. Viele seiner Ansichten sind sehr gefährlich, beispielsweise zur Zuwanderung, zum Freihandel oder in Bezug zu Russland und dem transatlantischen Verhältnis. Auch die NATO und die unbedingte Beistandspflicht wurden von ihm bereits in Frage gestellt.

Trump und Putin sollen sich angeblich gut verstehen?

Trump, Putin und Erdogan, alle drei machen oder propagieren eine Politik, die die Welt nicht sicherer macht. Das sehe ich mit großer Sorge.

Den Rechtsruck gibt es auch bei uns mit dem Erstarken der AfD. Was sagen Sie dazu?

Das kann man natürlich nicht vergleichen. Aber die Entwicklung der AfD muss uns besorgen. Am besten begegnet man dem, indem man die Themen, Anliegen und Befürchtungen der Menschen ernst nimmt und eine glaubwürdige und attraktive Politik macht. Für uns heißt das, dass wir unserer Linie treu bleiben und nachhaltig an der Bewältigung der Herausforderungen arbeiten. Zum Beispiel mit dem Anti-Terror-Paket, das Innenminister Thomas de Maizière jetzt vorgelegt hat.

Was halten Sie von dem Notpaket, den Vorräten, die die Bundesbürger anlegen sollen? Ist das eine gute Empfehlung?

Nachdem die Bundesregierung bereits seit vier Jahren am Zivilschutzkonzept gearbeitet hat, fand ich den Zeitpunkt der Veröffentlichung in diesen Tagen höchst unglücklich. Da hätte ich mir etwas mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Grundsätzlich haben wir die Terrorlage ja nicht erst seit den jüngsten Attentaten, sondern bereits seit geraumer Zeit. 850 Islamisten sind aus Deutschland ausgereist und haben sich dem IS angeschlossen. 140 Kämpfer sind dort ums Leben gekommen. Mindestens 70 sind mit Kampferfahrung zurückgekehrt. Insofern gibt es schon eine abstrakte Gefährdungslage, die uns vorsichtig machen sollte. Für Hysterie gibt es aber auch keinen Anlass.

Wer sollte die Union im Bundestagswahlkampf nächstes Jahr führen?

Ich würde es begrüßen, wenn Angela Merkel erneut Spitzenkandidatin würde. Die Welt ist sehr kompliziert. Da ist es wichtig, dass eine Frau an der Spitze des Staates steht, die viel Erfahrung hat. Bei den Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben, glaube ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit den Asylpaketen 1 und 2 haben wir die notwendigen und richtigen Maßnahmen getroffen.

Was haben Sie in Ihrem persönlichen Bundestagswahlkampf vor?

Da stehen wir noch ganz am Anfang. Sicher werden prominente Bundes- und Landespolitiker zur Unterstützung kommen. Aber für mich ist der Wahlkampf vor allem eine gute Möglichkeit, noch intensiver mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Präsenz gilt aber nicht nur in Wahlkampfzeiten. Deshalb werde ich auch im September mit der CDU Villingen-Schwenningen Infostände in den Innenstädten machen, um für die Menschen unmittelbar ansprechbar zu sein.

Die wichtigsten Straßenbauprojekte des Kreises sind alle in den vordringlichen Bedarf gekommen, aber was ist mit der Gäubahn?

Das Kabinett hat Anfang August des Bundesverkehrswegeplan auf den Weg gebracht. Das parlamentarische Verfahren beginnt aber erst jetzt im September. Gemeinsam mit meinen Kollegen entlang der Bahnstrecke zwischen Singen und Stuttgart ist es da mein Ziel, die Strecke in den vordringlichen Bedarf zu bringen. Im September starten dann die Berichterstattergespräche, im Oktober beschäftigt sich der Verkehrsausschuss damit. Nach den Expertenanhörungen im November wird der Bundestag abschließend entscheiden. Am Ende wird es auch eine Frage des Geldes sein.

Was heißt das?

Der Bundesverkehrswegeplan muss solide ausfinanziert und darf kein Wunschkonzert sein. Wenn wir also die Gäubahn in den vordringlichen Bedarf kriegen, bedeutet das, dass Straßen- oder Schienenstücke in einem anderen Teil Deutschlands zurückstehen müssen. Es geht bei der Gäubahn aber auch nicht nur um regionale Belange. Ein Argument in Berlin wird auch sein, dass wir den Vertrag von Lugano, den wir 1996 mit der Schweiz geschlossen haben, einzuhalten haben.

Wie sehen Sie die Chancen?

Es gibt keine Sicherheit. Die Konkurrenz ist groß. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir die Gäubahn in den vordringlichen Bedarf bekommen. Es ist dringend notwendig, dass sich die Fahrtzeit auf der Strecke reduziert. Davon werden auch wir und die Standortgunst des Schwarzwald-Baar-Kreises profitieren.

Wie sehen Sie die Infrastruktur des Wahlkreises insgesamt?

Ich stamme vom Hochrhein und weiß die Verkehrsinfrastruktur daher hier sehr zu schätzen. Wenn wir den 2. Bauabschnitt des Zubringers B 523 realisiert bekommen, dann haben wir auch für Villingen-Schwenningen und die ganze Raumschaft St. Georgen eine deutliche Verbesserung.

Wie hat sich Ihr Familienleben entwickelt, nachdem Sie nun nicht mehr Donaueschinger Oberbürgermeister sondern Bundestagsabgeordneter in Berlin sind?

In den letzten beiden Wochen super, da wir zusammen im Urlaub an der Ostsee waren. Natürlich ist es für die Familie auch eine Belastung, wenn ich regelmäßig tagelang in Berlin bin. Aber insgesamt kriegen wir das vor allem dank meiner Frau sehr gut hin. Die Fragen stellte Felicitas Schück