Villingen-Schwenningen "Ich bin noch voller Gänsehaut"

Schon einmal vor 33 Jahren trat Extrabreit in der Doppelstadt auf – in der Schwenninger Messehalle B. Einer ihrer damals bereits größten Fans war der junge Tom Münch. Allerdings hatte er damals Pech: Denn er war erst zehn Jahre alt und seine Eltern ließen ihn nicht aufs Konzert. Heute, alt genug, durfte er am Freitagabend nicht nur aufs Konzert, sondern stellte den Festival-Organisatoren sogar im Vorfeld den Kontakt zur Band her.

"Die Songs begleiten mich schon ein Leben lang."

"Tom ist es zu verdanken, dass die Band heute bei uns in Villingen spielt", so Richard Hehn, Mitglied des Festival-Teams, bei der Ankündigung der Band zum Start um 20 Uhr. Münch, Sponsoren-Mitglied des Festivals, hatte sich dafür kräftig ins Zeug gelegt, um Extrabreit nach Villingen zu bekommen und er schaffte es schließlich. Ihm galt der erste Applaus aus den Besucherreihen, bevor die Musiker die Bühne betraten.