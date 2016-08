Villingen-Schwenningen "Ich bin dazu bereit, jederzeit bis zum Ende zu kämpfen"

"Eigentlich habe ich zu spät mit dem Eishockey angefangen", gibt sie zu. Und doch hat sie sich innerhalb von sechs Jahren genug Können angeeignet, um sich mit den Besten messen zu können. "Die meisten anderen, die auf meinem Level sind, spielen bereits seit mehr als zehn Jahren." Auf die Idee, mit dem Eissport anzufangen, kam die frühere Tischtennisspielerin durch ihren heute 17-jährigen Bruder, der von Kindesbeinen an Eishockey spielt. Als sie es selbst ausprobierte, war sie augenblicklich fasziniert. "Es ist so spannend, weil du viele Bereiche miteinander kombinieren musst. Das ist nicht wie beim Laufen, wo du nur eine Sache beherrschst", erklärt sie. Eine Spielerin müsse topfit sein und neben körperlicher Hochleistung auch taktische Klugheit mitbringen. "Am meisten liebe ich aber die Action", sagt sie lächelnd. Und erzählt, dass man sich auch bei Frauenspielen auf dem Eis hin und wieder mal prügelt –­ wenn auch viel seltener als bei den Männern. Umso überraschender ist es, dass die toughe junge Frau in ihrer Freizeit gern Klavier spielt.

Dafür bleibt bei ihrem Alltag allerdings inzwischen nur noch wenig Zeit. "Ein Tag als Nationalspielerin ist oft sehr stressig", erzählt sie. Derzeit macht sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in Schwenningen und arbeitet mit sprach- und körperlich behinderten Kindern. Wenn sie um 16 Uhr von der Arbeit nach Hause kommt, geht es um 17 Uhr direkt weiter zum Vereinstraining. Das dauert bis 20 Uhr. Danach legt Jennifer eine Extra-Schicht ein. "In dieser Zeit absolviere ich den zweistündigen Nationalmannschafts-Trainingsplan. Da geht es um Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination und Balance", zählt die Sportlerin auf. Um 22 Uhr sei sie dann froh, ins Bett gehen zu dürfen. "Manchmal haben wir zweimal Eistraining an einem Tag. Dann kann es auch mal länger gehen."

Was nach einer großen Belastung klingt, macht Jennifer mit Freude. Und hat es nebenbei auch geschafft, in diesem Jahr ihr Abitur zu machen und als Klassensprecherin an der Villingen-Schwenninger Albert-Schweitzer-Schule geehrt zu werden. Dabei ist Eishockey ein Fulltime-Job mit täglichem Training und Spielen am Wochenende, manchmal sogar jeweils Freitag, Samstag und Sonntag.