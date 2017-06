Villingen-Schwenningen "I like Fortschritt"

Auch die deutsche Künstlergeneration dieser Zeit nutzte die neue Bildsprache der Pop Art zum Protest und zur Provokation und etablierte in ihrem Schaffen neue Vorstellungen von dem, was Kunst im Alltag der (fast) grenzenlosen Wirtschaftswunderzeit leisten kann. Sie reagierten so mit ihrer Kunst auf die radikalen kulturellen Umbrüche, die sich mit dem Aufkommen einer am Konsum ausgerichteten Massengesellschaft und deren Medien vollzog.

Aber nicht nur das Bild der Umwelt veränderte sich und fand Niederschlag im bildnerischen Denken dieser Künstler, sondern auch die Grenzen zwischen high und low, Kitsch und Kunst, Volks- und Subkultur erfuhren gravierende Verschiebungen.

Am "Puls der Zeit" präsentierte die Städtische Galerie Schwenningen auf Anregung von Felix Schlenker früh dieses neue Denken in der Kunst durch Ausstellungen mit Werken von Hannsjörg Voth (1974), von Fritz Köthe und Rolf Glasmeier (1975) oder Werner Berges (1988).