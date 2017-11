Villingen-Schwenningen. In der Dauchinger Straße in Schwenningen rammte der Fahrer eines VW Golfs am frühen Sonntag, gegen 4.40 Uhr, einen Hydranten. Dieser wurde zwar beschädigt, Wasser lief jedoch nicht aus. Nach dem Unfall flüchtete der Golf-Fahrer. Das Fluchtfahrzeug konnte jedoch unweit, vor einem Wohnhaus abgestellt, entdeckt werden, teilt die Polizei mit. Der 21-jährige Besitzer des Fahrzeuges steht im dringenden Verdacht das Auto gefahren und den Schaden verursacht zu haben. Er stellte dies jedoch in Abrede. Bei der Überprüfung des Beschuldigten stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholbeeinflussung fest. Beim Atemalkoholtest blies der junge Mann über 1,6 Promille. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt. Gegen diese Maßnahme legte der Beschuldigte Widerspruch ein. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00, zu melden.