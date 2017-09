Villingen-Schwenningen Huonker zum zweiten Mal als attraktiver Arbeitergeber ausgezeichnet

Mit einem Ergebnis von 70,5 Prozent konnten die Zahlen aus dem Jahr 2015 nochmals deutlich verbessert werden, teilt die IHK mit. "Die zweijährig stattfindende Auditierung basiert auf einer anonymen Mitarbeiterbefragung, bei der die sechs Handlungsfelder Führungs- und Unternehmenskultur, Kompetenzentwicklung, betriebliche Gesundheitsförderung, Familienfreundlichkeit, Entlohnung und Anerkennung sowie Employer Branding abfragt werden sowie auf einer ausführlichen Auditierung der Personalprozesse", sagt IHK-Auditor Hugo Frey. Laut der IHK Befragung im Juni erzielten die Bereiche Führungs- und Unternehmenskultur sowie betriebliche Gesundheitsförderung mit jeweils über 75 Prozent Zustimmung von den Mitarbeitern die besten Ergebnisse. In den vergangenen zwei Jahren sei viel getan geworden. Neben einem Führungskräfte-Coaching gibt es seit dem vergangen Jahr auch eine Arbeitsgruppe, die sich für die Umsetzung familienfreundlicher und gesundheitsfördernder Maßnahmen einsetzt.

Hugo Frey macht dabei deutlich, dass insbesondere die Einstellung der Führungsmannschaft, die unter anderem mit der Befragung der Belegschaft untersucht wird, zum Erhalt des Siegels geführt hat: "Sie haben das richtige Menschenbild – ansonsten hat man bei der Auditierung keine Chance." Ein Indiz dafür sei auch der vergleichsweise geringe Krankenstand in der Firma, "das korreliert miteinander", erklärt Martina Furtwängler, Bereichsleiterin Ausbildung bei der IHK.

Durch das einmalige Qualitätssiegel der IHK erhofft sich Huonker, dass die Anzahl an qualifizierte Bewerbern weiter steigen wird, um die aktuell hohe Auftragsdichte mit einer Verstärkung des Teams erfolgreich zu meistern. Von Vorteil sei, dass die Kunststoffbranche attraktive und zukunftssichere Arbeitsplätze bietet. Jedoch müssten Firmen weiterhin einiges dafür tun, um dem Fachkräftemangel in der Region entgegen zu wirken. "Wir legen viel Wert auf individuelle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie anspruchsvolle, abwechslungsreiche und interessante Aufgaben", erklärt Personalleiter Bernd Gaßner, "Außerdem haben wir viele Ideen, die wir in der näheren Zukunft umsetzten möchten."