Villingen-Schwenningen Hungern für die Modelkarriere

Magerwahn, "Size Zero", Schönheitsideal: das alles sind Begriffe, die bislang nicht nur die Modebranche prägten, sondern zahlreiche junge Menschen krank machten. Eine von ihnen ist Kera Rachel Cook. Die 29-Jährige war 2010 Kandidatin bei Germany’s Next Topmodel, schied damals in der zweiten Runde aus und wurde danach krank. Wie sie einst selbst berichtete, habe sie in der Folge ihres Ausscheidens noch weniger gegessen. Essstörungen und ambulante sowie stationäre Behandlungen in Kliniken prägten viele Jahren ihres Lebens. Doch damit ist seit rund zwei Jahren Schluss.

Seit Mitte 2015 hält Kera Rachel Cook Vorträge an Schulen und Universitäten, um junge Mädchen und Jungen auf die Risiken der gesellschaftlichen Vorstellungen hinzuweisen – durch ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Mittlerweile ist Cook eine junge, erfolgreiche Unternehmerin, sie – wie sie offen zugibt – sich selbst vermarktet. Allerdings nicht so, wie sie sich das vor sieben Jahren als Modelkandidatin in Heidi Klums Sendung ausgemalt hatte. Statt als Magermodel und Schönheitsideal auf den Laufstegen in New York, Paris und Mailand zu posieren, steht sie mit Beamer und Powerpoint-Präsentation vor Schulklassen, Studenten und jungen Menschen, die einen Blick in die "wahre Welt" des Modellebens werfen wollen.

Am Donnerstag, 30. November, ist Kera Rachel Cook zu Gast in Villingen-Schwenningen und referiert im Hörsaal Gutenberg an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Anita Peter von der Studentenberatung lernte Cook während einer Fortbildung in Konstanz kennen. "Durch ihren Vortrag dort und das persönliche Kennenlernen im Anschluss, entstand der Kontakt", schildert Peter. So konnte die DHBW-Mitarbeiterin die Referentin für den "Campus-Abend" Ende November gewinnen.