Villingen-Schwenningen Hundeflüsterer Peter Löser kommt zur Messe

Jedes Jahr kommen hunderte von Vierbeinern. In diesem Jahr gibt es wieder viele Informationen und Neues zu entdecken. In Oberschwaben gibt es einen Hundeversteher. Peter Löser beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem liebsten Freund des Menschen. Er hat manch einem verzweifelten Besitzer geholfen, seinen Hund besser zu verstehen und zu erziehen. Er kennt sich aus, wie Mensch und Hund miteinander kommunizieren müssen, um harmonisch zusammenleben zu können. Löser ist im Rahmenprogramm gleich zweimal täglich vertreten. Er demonstriert an Besucherhunden aus dem Publikum, wie Hundeerziehung richtig angewendet und Probleme somit beseitigt werden können. Manch ein Besucher wird nach dieser Vorführung seinen Vierbeiner besser verstehen.

F. Pahlke setzt sich mit dem Thema alternative Behandlungsmöglichkeiten in der Veterinärmedizin auseinander. Akupunktur, Homöopathie und Pflanzenheilkunde genießen schon seit langem Anerkennung in der Anwendung bei uns Menschen. Auch die unterstützende Wirkung der Physiotherapie nehmen wir gern in Anspruch. Diese Behandlungsmöglichkeiten können auch bei Haustieren verantwortungsvoll angewendet werden.

Die Rettungshundestaffel Villingen-Schwenningen gibt in diesem Jahr wieder viele Einblicke in ihre Arbeit. Im Rahmenprogramm lässt sie ihre ausgebildeten Vierbeiner ihr Können zeigen. Am Stand können sich Besucher informieren.