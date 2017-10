Villingen-Schwenningen Hunde-Befreiungsaktion artet völlig aus

Es müssen irre Szenen gewesen sein, die sich an einem Samstag im September auf dem voll besetzten Parkplatz des Schwarzwald-Baar-Centers am Neuen Markt abgespielt hatten.

Was war passiert? An dem heiteren Tag (Temperaturen um die 20 Grad) hatte sich eine 29-Jährige Sorgen um einen Hund gemacht, der ihren Angaben zufolge "bei praller Sonne mindestens anderthalb bis zwei Stunden ohne Belüftung eingesperrt" war. Ob dies tatsächlich der Fall war, ist bislang aber nicht geklärt. Ihre Mission war indes klar: Sie wollte den Hund befreien. Dies berichtet ein offensichtlich Bekannter der jungen Frau in einem Beitrag auf Facebook.

Was dann geschah, erzählt Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage des Schwarzwälder Boten: "Zwischen der Frau und dem später hinzukommenden Autohalter wurden zunächst beleidigende Worte ausgetauscht." Doch damit noch lange nicht genug: Sie war es wohl, die nach dem verbalen Schlagabtausch den 60-Jährigen zunächst anspuckte und ihm anschließend ausgerechnet mit einem Hundeabwehrspray in das Gesicht sprühte. Unter den Augen zahlreicher Passanten – und offenbar auch des Tieres – setzte der 60-Jährige aber noch eins drauf: Laut Angaben der Polizei trat er nach der Hundebefreierin und verpasste ihr anschließend gar noch eine Ohrfeige. "Offenbar wurden beide Beteiligten verletzt", so die Bilanz der Beamten, die nun die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen haben.