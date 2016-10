Villingen-Schwenningen Hund und Halter fühlen sich wohl

An dem Augsburger Modell, auch Hundeführerschein genannt, können auch Nichtmitglieder des Vereins teilnehmen. Ein Kurs, der zehn Stunden beinhaltet, kostet 90 Euro. Das sei sehr günstig, denn private Hundetrainer würden 45 Euro pro Stunde verlangen, erklärt der Vorsitzende. Der Kurs beinhaltet den Gehorsam des Hundes, er muss bei Fuß laufen, Sitz und Platz machen. Er muss sich sicher in der Stadt an der Leine bewegen, weder andere Leute noch Hunde ankläffen, "dafür gehen wir auch während des Kurses in die Fußgängerzone und das City-Rondel", so Lahr. Es würden auch Leute in den Verein kommen und an dem Kurs teilnehmen, die Hunde zum Beispiel im Ausland gerettet und mitgebracht haben. Diese Hunde müssen das allgemeine Sozialwesen lernen, manche sind ängstlich, andere vielleicht nervös oder gereizt, nach dem Kurs können sie sich sicher unter Menschen und auch Hunden bewegen, betont der Vorsitzende.

Zwang oder Strafen gebe es nicht. Der Hund werde am Anfang für das Fuß laufen oder Platz machen mit Lekkerli belohnt, die später nach und nach reduziert werden, irgendwann funktioniere dann alles ohne Lekkerli.

Diana Neuser, sie besitzt einen Jack Russel/Border Colli-Mischling, betont, dass sie den Verein ganz toll finde, hier werde jeder mit seinem Hund bestens betreut und sie fühle sich sehr wohl.