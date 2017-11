Villingen-Schwenningen Hüttendörfer in den Innenstädten

Villingen-Schwenningen. Start ist am Freitag, 1. Dezember, 11 Uhr. Dann funkelt, leuchtet und duftet es zehn Tage lang rund ums Villinger ­Münster. Kreative Geschenkideen, Weihnachtsschmuck und natürlich süße und deftige Leckereien sind in den liebevoll gestalteten Hütten zu entdecken. Ganz offiziell eröffnet Oberbürgermeister Rupert Kubon den Weihnachtsmarkt um 18 Uhr. In Schwenningen beginnt der Weihnachtsmarkt am 15. Dezember.

Für festliche Atmosphäre sorgt das abwechslungsreiche Bühnenprogramm. Die Evangelischen Posaunenchöre aus Villingen und Donaueschingen sind ebenso vertreten wie beispielsweise die Jagdhornbläser des Hegerings Villingen mit ihrem Jagdruf, der Posaunenchor CVJM Schwenningen, die Stadtmusik Schwenningen und das Lehrerquartett der Bickebergschule. Als Alleinunterhalter tritt Wolfgang Pratscher auf.

Nach dem Motto "Glühwein verleiht Flügel" präsentiert das Duo Sebastian Schnitzer und Fabian Huger ein satirisches Weihnachtskonzert. Die beiden Musiker vermischen Jazz, Schlager und Wortwitz zu einem facettenreichen Gastspiel. Ganz viele Weihnachtslieder steuern auch die Kleinsten bei: Zahlreiche Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschulchöre haben sich angemeldet, um die Weihnachtsmärkte aus voller Kehle in feierliche Stimmung zu versetzen.