Villingen-Schwenningen Hütte steht in Flammen

Über zwei Rohre gelang es den Atemschutztrupps schließlich, die Flammen schnell einzudämmen – die Hütte war jedoch nicht mehr zu retten. Überaus umfangreich gestalteten sich die Nachlöscharbeiten. Es galt zahlreiche Glutnester, unter anderem mithilfe eine Wärmebildkamera, aufzuspüren und abzulöschen.

Der Feuerwehr fällt dabei ein Ofen auf, in dem noch Glut brennt, und informiert die Polizei über den Sachverhalt. Der Ofen steht derzeit auch im Mittelpunkt der Ermittlungen. Die Beamten des Reviers Schwenningen überprüfen daher, ob der noch in Betrieb befindliche Holzofen als Brandursache in Frage kommt.

Und der Feuerteufel? "Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen wir von keinem Zusammenhang zu der Brandserie aus", berichtet Polizeisprecher Dieter Popp. Das Muster würde aus Sicht der Polizei dagegen sprechen: Der Brandort befindet sich nicht mitten in einem Wohngebiet sondern auf einer Flächen am Stadtrand, zudem brannte kein Fahrzeug.

Vielmehr erinnert der Hüttenbrand an die Serie im Jahr 2014 und 2015, als in Schwenningen fünf Gartenhütten in Flammen aufgingen. Der Täter wurde nie gefasst. "Die Sachverhalte sind natürlich bekannt", so Popp, "wir ermitteln intensiv in alle Richtungen und nehmen alle Brände genau unter die Lupe."

Es bleibt daher abzuwarten, zu welchem Ergebnis die Ermittlungen der Polizei kommen. Nichts desto trotz sorgte der Brand nicht nur bei Anwohnern für ein mulmiges Gefühl – auch, weil es im Fall des Feuerteufels noch keine heiße Spur gibt.