Villingen-Schwenningen Hütte brennt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Der Feuerteufel hat wohl wieder zugeschlagen: Am Montagmorgen steckte der "Hüttenzündler" die siebte Hütte in Brand. "Die Kriminalpolizei ermittelt und schließt nicht aus, dass dieser Brand ebenfalls zur Serie gehört", so Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage unserer Zeitung.

Mittlerweile schreibt die Kriminalpolizei auch den Hüttenbrand am 1. September 2016 im Deutenbergring dem unbekannten Täter zu. Damals ging um 1.45 Uhr eine Laube in Flammen auf. Einen Zusammenhang mit dem Feuerteufel, der es auf Fahrzeuge abgesehen hatte, kann man aus Sicht der Beamten aber nicht erstellen.

Eine Verbindung sieht man laut Popp hingegen zwischen den "Hüttenzündler" und weiteren Bränden: "Wir vermuten, dass die Person auch hinter diversen Mülleimer- und Containerbränden in Schwenningen steckt." So brannte am 3. Dezember 2016 beispielsweise ein Bauschuttcontainer an der Karlschule.