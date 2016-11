Villingen-Schwenningen Hürden des Lebens meistern

VS-Villingen. Das ist die Kurzversion des Stückes "Sumchi", welches die Württembergische Landesbühne Esslingen am Mittwoch, 23. November, 10 Uhr, im Theater am Ring in Villingen aufführen wird.

Der zehnjährige Sumchi ist hoffnungslos in seine Klassenkameradin Esthi verliebt. Er träumt sich in das Land Ubangi-Schari, wo zahlreiche Abenteuer auf ihn warten und in das er eines Tages ziehen will. Aber zuerst einmal bekommt er ein Fahrrad, womit er sich – obwohl es ein Damenfahrrad ist – auf den Weg nach Ubangi-Schari machen will. Doch seine Reise erweist sich als gar nicht so einfach: Das Fahrrad wird ihm von seinem Freund Aldo abgeluchst, er lässt sich auf einen weiteren Tauschhandel mit dem größten und stärksten Jungen weit und breit ein und bekommt einen echten Hund, der ihm jedoch gleich wieder wegläuft. Traurig darüber, dass er alles verloren hat, findet Sumchi zufällig einen schönen kleinen Bleistiftspitzer auf der Straße. Was er wohl damit macht – und ob das Glück ihn am Ende noch zu Esthi führt?

Der große israelische Erzähler Amos Oz hat nach Romanen, Erzählungen und Essays sein erstes Kinderbuch geschrieben. "Sumchi" ist eine sensible, kurzweilige und rührende Hans-im-Glück-Geschichte über Hoffnung, Abenteuer, Liebe und die Hürden des Lebens.