Villingen-Schwenningen Hubenloch – die erste Pflicht im neuen Jahr

Der bisherige Burgvogt von Breisach verordnete als erstes, die schwache Reiterei zu verstärken, in dem er ledige Bürger und Bauernsöhne in den Sattel brachte und er diese Reiterei von Leutnant Simon Thanner befehligen ließ. Der österreichische Offizier Thanner weilte schon länger in der Stadt, weil er mit der Tochter des Stadtfähnrichs Jakob Groß Hochzeit halten wollte. Villingen war zwar schon im Sommer jenen Jahres von Herzog Julius von Württemberg, von Kommandant Röllinger und im Oktober von einem Bernhard von Gültingen aufgefordert worden, man möge "zur Vermeidung von Kriegsexekution Proviant, Munition und weitre Zahlungen" leisten. Doch mit Aescher war dies nicht zu machen. Schon gar nicht die geforderte "Übergabe der Stadt" an die Württemberger. Doch die ersten Tage des neuen Jahrs 1633 brachten Aufregung. Sowohl Feldmarschall Gustav Horn, General der schwedischen Armee mit Lager in Bräunlingen, als auch der württembergische Hofmeister Pleickart von Helmstädt forderten jeweils schriftlich, die Stadt möge sich kampflos ergeben.

Scharfer Frost

Doch Obrist Aescher lehnte kategorisch ab. So marschierten die Schweden am 8. Januar ab, worauf am 11. Januar 1633 "bei dichtem Nebel und schärfstem Frost" der württembergische Obrist Michael Rau mit seiner Truppe von der Ostseite her auftauchte, sich der Bicken-Kapelle bemächtigte, an der er zwei Seitenwände schleifen ließ, um dort Stellungen zum Beschuss der Stadt einzurichten. Doch die Besatzung der Stadt machte in der folgenden Nacht einen erfolgreichen Reiter-Ausfall, bei dem im dichtesten Nebel Freund und Feind kaum zu unterscheiden waren, weshalb die Angreifer 40 eigene Leute erschossen. Schließlich gelang es, die Württemberger aus der Kapelle zu verjagen, rettete das Gnadenbild der Mutter Gottes und das Nägelinskreuz und zündete die Kapelle an, damit auch diese, wie zuvor zwei Mühlen und das Gutleut-Haus, dem Feind keine Deckung mehr bieten konnte.

Vom 13. Januar an tobte dann eine Kanonade aus der Stadt gegen die Angreifer, und über 700 Kugeln mit bis zu 30 Pfund und jede Menge Granaten mit an die 100 Pfund donnerten in die Stadt. Allerdings ohne großen Schaden anzurichten, denn auch die Zahl der Opfer in der Stadt blieb gering.

Höchste Not

Am 21. und 22. war die Feuerkraft der Belagerer dann noch einmal erheblich höher als an den Vortagen. Doch "in diesen Tagen der höchsten Not kam unseren Vätern mit einem Male eine höhere Gewalt zu Hilfe", schreibt Albert Fischer 1914 in seinem Büchlein "Aus Villingens Vergangenheit": ein "sehr starkes Schneewetter" und bald darauf ein großer Sturm und Regenwind, welcher den Schnee schmelzte und die Gegend unter Wasser setzte. Als das heftige Wetter am 24. Januar 1633 nachließ, verließ Oberst Rau mit seinem "halbverfrorenen Volk" das Lager und ließ "gleichwohl mit fliegenden Fahnen von dem Ratzennest" ab, wie er Villingen samt deren Bürgern wohl abfällig nannte. Was er in 24 Stunden erobern wollte, war ihm auch nach Tagen nicht gelungen.

Hubenloch

Wenn das Historische Grenadiercorps von 1810 am 1. Januar den früheren Brauch aus dem 17. Jahrhundert erneut zelebriert, dann stehen die zwölf Salutschüsse jeweils für einen Monat im Jahr, verbunden mit einem Gruß aus der Urkunde an die benannten Personen der Stadt. Der Ablauf ist dabei militärisch straff geordnet und stellt auch am Neujahrstag 2017 für viele Villinger die obligate Teilnahme am ersten Tag des neuen Jahres auf dem vorderen Hubenloch dar.