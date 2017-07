Villingen-Schwenningen HSV-Vertreter verteidigen Titel

Herrchen und Hund sind damit erneut qualifiziert für die FCI-Weltmeisterschaft vom 14. bis 17. September in Rheine. Unter den strengen Augen des Richters erarbeiteten sich Martin und Bara hervorragende 97 Punkte in der Fährte, 89 Punkte in der Unterordnung und 88 Punkte im Schutzdienst.

Mit insgesamt 274 Punkten schlugen die beiden den Zweitplatzierten um 4 Punkte und verteidigten verdientermaßen ihren WM-Titel von 2016.