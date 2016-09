Villingen-Schwenningen Hotels und Reisebüros sollen für Angebote haften

"Unsere Region ist sehr vom Tourismus geprägt, Hotels und Reisebüros sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor", so Jan Unverhau, Justiziar bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das deutsche Reiserecht schützt Verbraucher bereits seit 1987, in dem es Pauschalreisenden ermöglicht, sich bei Reisemängeln wegen ihrer Gewährleistungsansprüche an ihren Reiseveranstalter zu wenden. Dadurch haben sie einen einheitlichen Verantwortlichen und müssen sich nicht mit allen an der Reise beteiligten Unternehmen um Schadenersatz streiten. Um sicherzustellen, dass der Reiseveranstalter eventuelle Schäden auch begleichen kann, ist er verpflichtet, eine Versicherung abzuschließen.

Diese Haftung soll durch die EU-Richtlinie noch weiter ausgedehnt werden. Künftig sollen auch Reisebüros und Hotels haften, wenn sie entsprechende Angebote vermitteln. "Das halten wir als IHK aus mehreren Gründen für problematisch. Die Verantwortung, die ein Reisebüro für eine vom ihm vermittelte Reise trägt, ist nicht mit der eines klassischen Reiseveranstalters wie etwa Neckarmann oder Thomas Cook vergleichbar", sagt Jan Unverhau.

Das Reisebüro erbringe für den Kunden eine Dienstleistung, in dem es ihm mit seiner Sachkunde dabei hilft, aus der unüberschaubaren Vielzahl an Reiseangeboten die für ihn passenden auszusuchen – es stelle also aus Anreise, Unterbringung und Aktivitäten ein individuelles Paket zusammen. Außerdem nehme es dem Kunden als Service die Buchung der einzelnen Reisebestandteile ab. Dagegen sei ein klassischer Reiseveranstalter tatsächlich als Organisator tätig. Er verhandle mit Reedereien, Fluglinien, Hotels und anderen Touristikunternehmen Verträge aus, die er dann pauschal als Paket an Kunden weiterverkauft.