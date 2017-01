Villingen-Schwenningen Hotel mit Alleinstellungsmerkmal in Europa

Das Hotel wird 90 Plätze und Tagungsräume bieten, die allesamt komplett barrierefrei und darüber hinaus mit modernsten technischen Assistenzsystemen (beispielsweise ein Leitsystem für Sehbehinderte, Türöffnungsmechanismen für Körperbehinderte) ausgestattet werden. Durch einen überdachten Weg wird das Hotel mit dem in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Solemar verbunden und dort Anwendungsmöglichkeiten und Wellness bieten.

Gerald Weiss von der Arbeiterwohlfahrt, Schatzmeister des Vereins, erklärte, dass die Einzel- und Doppelzimmer zu den in der Region üblichen Preisen angeboten werden sollen. Auch ein Vollrestaurant soll es geben. Das Hotel wird als Integrationsbetrieb konzipiert. Das heißt, es werden ein Drittel der Angestellten mit Behinderung im Hotel und in der Gastronomie arbeiten. Betrieben werden soll das Hotel von einer GmbH, deren Gesellschafter der Förderverein, die Lebenshilfe und die Arbeiterwohlfahrt sind. "Es wäre aber noch Platz für einen vierten Gesellschafter", stellt Weis in Aussicht. Ein regionales Beteiligungsmodell oder ein Crowdf­unding-Projekt (Finanzierung durch eine Personengruppe) sollen in Angriff genommen werden Der 2014 gegründete Förderverein hat inzwischen 65 Mitglieder aus allen Schichten der Gesellschaft und 25 Unternehmen. 2017 sollen weitere Fördermittel gewonnen werden. Namhafte Institute wie das Forschungszentrum für Informatik in Karlsruhe, die Duale Hochschule Baden Württemberg und die Hahn-Schickard-Gesellschaft kooperieren mit dem Parasolhotel, um Konzepte, Assistenzsysteme und unterstützende Technik zu entwickeln. Auch die Hochschule Furtwangen hat sich zur Mitarbeit im Bereich der Entwicklung technischer Assistenzsysteme bereit erklärt. "Das Projekt springt in seiner Bedeutung über die Grenzen der Region", erklärte Tarlatt. "Der nächste Schritt ist die Einbindung in die Angebotsstruktur des Landes."