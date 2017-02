Villingen-Schwenningen Hotel Mercure am Franziskaner hat geschlossen

Eine Ära geht zu Ende: Pünktlich zum Wochenende haben die Mitarbeiter des Hotels – mitten in der Villinger Innenstadt am Franziskaner Kulturzentrum – die Mercure-Fahnen von den Masten geschnitten. "Wenn das alles erledigt ist, muss ich mich erstmal in eine Ecke setzen", zeigt sich Hotelier Aschke nach so langer Zeit im Herzen der Zähringer Stadt sentimental. Denn auch er hat die meiste Zeit mit seiner Familie vor Ort im Hotel gewohnt, ehe die Entscheidung getrof fen wurde, wegen unterschiedlicher wirtschaftlicher Auffassungen den Franchisevertrag für die Herberge zu beenden.

"Es war wirklich eine großartige Zeit", blickt er zufrieden auf die lange Zeit zurück. Für ihn persönlich sei es etwas ganz Besonderes gewesen, mitten in der Villinger Innenstadt zu leben. "Wir waren 16 Jahre lang an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag vor Ort und haben Dienstleitungen erbracht – einige unserer Mitarbeiter haben uns 15 Jahre begleitet", lässt er die Zeit Revue passieren.

Ganz beendet ist seine Zeit im Mercure allerdings noch nicht, denn derzeit stehen dort Renovierungen an. "Wir werden alles so umsetzen, wie es vertragsmäßig festgesetzt ist."­ Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern ist er deshalb derzeit im Hotel vor Ort, um alles für die Übergabe vorzubereiten. "Es kommt ein neuer Teppichboden rein, wir streichen alles und nehmen unser Möbiliar mit", erklärt er. Im laufenden Betrieb sei das den Kunden nicht zumutbar gewesen, weswegen man sich entschlossen hatte, früher zu schließen, um alles vorzubereiten.