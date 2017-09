Villingen-Schwenningen Hospiz-Team feiert sein Lichterfest

Veronika Ciampa aus Unterkirnach hatte selbst geschriebene Bücher gespendet und malte mit Kindern an einem Tisch Bilder in Heften aus. Auch Oberbürgermeister Rupert Kubon kam vorbei, um den Veranstaltern für ihren ehrenamtlichen Einsatz zu danken.

Und auch die Lionsfreunde vom jungen Club Villingen-Schwenningen Mitte kamen mit einer ansehnlichen Spende für das Hospiz vorbei (wir berichten noch).

Die Wolfacher Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac (CDU) wird neue Botschafterin für das geplante Kinder- und Jugendhospiz "Sternschnuppe" in Villingen-Schwenningen. Sie informierte sich während eines Besuchs mit dem Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) Gottfried Schmidt und der Vorsitzenden der Frauenunion Südbaden Helga Gund, im Hospiz "Via Luce" über die Pläne von Maria Noce und ihrem Team und sicherte dabei ihre Unterstützung zu. Mittlerweile liege die Baugenehmigung vor, und die Kredite seien bewilligt, so dass der Baubeginn laut Maria Noce im Oktober erfolgen könne.

Das Besondere am Kinder- und Jugendhospiz sei, dass hier nicht in erster Linie junge Menschen in der letzten Lebensphase Aufnahme fänden, sondern dass hier die gesamte Familie eines schwerstkranken Kindes oder Jugendlichen für einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen aufgenommen werden könne. Diese erhalte in dieser Zeit die Gelegenheit, Kraft zu tanken, um anschließend gefestigt wieder nach Hause zurückkehren zu können, erklärte die leitende Pflegefachkraft des Projektes "Sternschnuppe", Vanessa Noce. Das Kinder- und Jugendhospiz verfolge einen familienorientierten Ansatz. Wiederkehrende Aufenthalte seien möglich. Das Hospiz verstehe sich als Wegbegleiter ab dem Zeitpunkt der Diagnose, wenn gewünscht, auch über den Tod eines Kindes hinaus.