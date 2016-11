Villingen-Schwenningen Hoptbühl-Schüler bilden sich als Streitschlichter aus

Die beiden Mädchen des Villinger Gymnasiums am Hoptbühl lassen sich deshalb mit 19 anderen Schülern zu Streitschlichtern ausbilden. An acht Tagen lernen sie, Streitigkeiten zu erkennen und diese im Gespräch mit den Betroffenen zu klären.

"Im Schulalltag gibt es regelmäßig Konflikte zwischen Schülern. Viele dieser Konflikte lösen sie sich in Wohlgefallen auf, manchmal führen sie aber zu heftigen Auseinandersetzungen", erklärt Irina Henker die Hintergründe für das Programm. Gemeinsam mit Wiebke Klein und dem Schulsozialarbeiter Jens Reinbolz betreut sie die Ausbildung der Schüler.

Weiter erläutert sie, dass Schüler viel näher an ihren Mitschülern dran seien. Zudem müssten sie ihre Mitschüler nicht bewerten und könnten auch deshalb ganz anders als Lehrer zur Lösung von Streit beitragen. In Workshops erfahren die neuen Streitschlichter, was hinter Konflikten stehen kann, welche Arten es gibt und welche Ausgänge diese nehmen können. Auch spielt es eine Rolle, wie man Gefühlsregungen deutet und diese benennt.