Villingen-Schwenningen Hommage an Peter Alexander

VS-Villingen. Mit viel Schwung, Musik und Komik wird in den Biergarten des Gasthofes "Im weißen Rössl" geladen. Wie ehemals der bekannte Sänger Peter Alexander im gleichnamigen Filmklassiker von 1960 wirbt bei "Servus Peter" am Mittwoch, 22. März, 19 Uhr, im Theater am Ring in Villingen der sympathische Oberkellner Peter mit charmanten Ideen um das Herz seiner Wirtin Mariandl. Entertainer Peter Grimberg spielt die Rolle des Peter Alexander. Unterstützung bekommt er unter anderem von Horst Freckmann als Heinz Erhardt. Fans können die Musik von Peter Alexander neu erleben. Lieder wie "Ich zähle täglich meine Sorgen" oder "Ich will keine Schokolade" werden passend in die Handlung eingebunden.