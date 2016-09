Villingen-Schwenningen Hommage an Manuel de Falla

Großformatige Videokunst, Szene, Sängerinnen und Instrumentalensemble lassen die Grenzen zwischen Akteuren und Bühnenbild verschwimmen. Traumsequenzen gleich entfalten sich in faszinierenden poetischen und geisterhaften Bildern die Szenen um Liebe, Verrat, Tod und Magie. Die jungen Gitarristen des Trossinger Hochschulensembles Open Source Guitars sind in Villingen-Schwenningen längst keine Unbekannten mehr. Im März 2015 begeisterten sie bereits das Publikum im Franziskaner Konzerthaus mit einer konzertanten "Hommage à Manuel de Falla" in der Nacht der Gitarre des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen. Und als Gitarristen des Ensemble Vandel zogen sie beim diesjährigen Villinger Innenhoffestival ihr Publikum mit ihrer Filmmusik zu Alfred Hitchcocks "The Lodger" in den Bann. Open Source Guitars unter der Leitung von Michael Hampel sind in ihrer Konzeption mit einer unverwechselbaren Sprache aus klassischen und experimentellen Klängen weltweit einzigartig. Tourneen führten durch viele Städte Deutschlands, durch Brasilien und nach Mexiko City. Ihre eigene Vertonung des Stummfilmklassikers „Nosferatu“ spielten die Open Source Guitars live vor ausverkauften Häusern, darunter im Filmmuseum Potsdam (Filmuniversität Babelsberg), in Como (Italien) und im Deutschen Filmmuseum Frankfurt/M. Gefördert werden die Open Source Guitars durch das Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg.

Karten gibt es im Vorverkauf für 20, 16 und zwölf Euro (ermäßigt 50 %) beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg. Telefon: 07721/82 25 25, Internet: www.villingen-schwenningen.de.