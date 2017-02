Villingen-Schwenningen Holzmodule für Wohnheim in Berlin

VS-Tannheim. Eine tolle Chance für Sägewerksmeister Herbert Riegger und sein Team, einen wesentlichen Beitrag für das Projekt in der Hauptstadt zu leisten. Angesichts des Mangels an Wohnungen für Studenten hatte noch der damalige Bürgermeister Klaus Wowereit den Bau über die Berlinovo Immobiliengesellschaft mbH ausgeschrieben. Gerade wegen der CO 2-Einsparungen durch den Einsatz von Holz habe Brüninghoff unter 15 Bewerbern den Zuschlag bekommen, den Neubau als Generalunternehmer zu realisieren, heißt es in der Firmenzeitung. Das Auftragsvolumen liege bei 5,5 Millionen Euro.

Bis zum Sommer sollen 129 neue Appartements für Studenten in Berlin-Lichtenberg zur Verfügung stehen, darunter auch zwölf behindertengerechte Wohnungen. Rund 16 Quadratmeter sind die Appartements samt Küche und Bad groß. Auch an ­Gemeinschaftsräume ist gedacht. Seit November sitzt Andreas Fichter in seinem ­Büro in Tannheim am Computer und entwickelt die Holzkonstruktion für das sechsgeschossige Gebäude, das in einer so genannten Hybridbauweise entsteht.

"Die Stützen zwischen den Stockwerken und die Wände sind aus Holz, dazwischen kommt jeweils eine Decke aus Beton", erläutert der Zimmermannsmeister die besondere Technik. Die einzelnen Holzteile sind mit rund 12 000 Schrauben zwischen 20 und 80 Zentimetern verbunden, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Es mache Spaß, sich dieser Aufgabe anzunehmen, betont Fichter, aber natürlich sei es wegen der Berücksichtigung all der Komponenten auch eine große Verantwortung.