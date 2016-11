Villingen-Schwenningen Holzkopf nimmt menschliche Gestalt an

Der arme Tischlermeister Gepetto findet ein Stück Pinienholz und schnitzt daraus eine Puppe. Er merkt beim Schnitzen, dass dies ein besonderes Stück ist. Tatsächlich, die Puppe wird lebendig. Gepetto nennt die Puppe Pinocchio, weil sie aus Pinienholz ist.

Der Tischlermeister hat jetzt einen Sohn. Pinocchio hat Wünsche, die der arme Gepetto nicht erfüllen kann. Pinocchio soll erst in die Schule gehen, damit er Geld verdienen kann. Doch der Jüngling hat seinen eigenen Holz-Kopf. Auf seinen philosophischen Berater, die Grille, hört er nicht. Statt in die Schule zu gehen, versetzt er sein Buch an den schlauen Fuchs und die listige Katze und besucht das Marionettentheater.

Der Theaterdirektor ist ein mitleidiger Mensch und schenkt Pinocchio fünf Taler. Die Grille schickt ihn nach Hause und warnt Pinocchio. Doch dessen Gier ist größer, deshalb lässt sich Pinocchio von Fuchs und Katze belügen und bestehlen. Er fordert Gerechtigkeit, doch der schwerhörige Richter verwechselt und verdreht alles und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Nach langer Zeit kommt die blauhaarige Fee, die ihm für seine Lügen die berühmte lange Nase zaubert.