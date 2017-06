Villingen-Schwenningen Hollandse Herder Rudi ganz vorne

Mit 94 Punkten in der Fährte, 86 in der Unterordnung und 94 im Schutzdienst erzielten sie mit 274 Punkten in IPO 3 das beste Ergebnis des Tages.

Ebenfalls eine sehr gute IPO3-Prüfung legte Erwin Rinner mit seinem Deutschen Schäferhund Ix vom Güldenen Winkel ab. Das Team erreichte das Ergebnis von 272 Punkten (A: 91/B:90/C: 91). Ina Graf freute sich mit ihrer Dobermann-Hündin Alana vom Klingbach über die bestandene IPO2 mit 270 Punkten. Alana glänzte vor allem in der Fährte (96 Punkte) und in der Unterordnung (93 Punkte). Im Schutzdienst erreichte sie 81 Punkte.

Die Begleithundeprüfung legte Manuela Heidekrüger mit ihrer Rottweiler-Hündin Jill vom Kriegsdamm ab. Jill zeigte sich sowohl bei der Unterordnung als auch im Verkehrsteil gegenüber Joggern, Radfahrern und Menschengruppen souverän, unbefangen und gehorsam.