Villingen-Schwenningen Hohe Mieten sorgen für Pächterwechsel

Mal trifft es ein Lebensmittelgeschäft, dann wieder einen Laden, der mit Kleidung wirbt: Unlängst hat die Geschäftsführung des Nudelhauses bestätigt, dass sie im Oberzentrum keine Zukunft mehr sieht. Von den Pächtern heißt es dann meist nur, dass die Geschäfte nicht so gelaufen sind, wie sie das erwartet haben.

Hinter vorgehaltener Hand sprechen aber andere erfolgreichere Händler den wichtigsten Grund an, der zur Aufgabe führte. "Hier wird ein Haufen Geld für die Pacht genommen", äußert sich ein Villinger, der sich bestens mit Pachten auskennt in der Stadt. Zwar verlangt nicht jeder an Top-Lagen rund 30 Euro für den Quadratmeter und lässt sich von seinem Mieter 2400 Euro für 80 Quadratmeter Fläche aufs Konto monatlich überweisen.

Auch sind nicht alle Vermieter der Meinung, dass sie für den gleichen Laden bei doppelter Besetzung auch das Doppelte an Mietzins einnehmen können, "Doch das Mietzinsniveau ist teils eindeutig zu hoch", so die Einschätzung. "Das ist in VS tatsächlich ein Problem", heißt es aus gut informierten Kreisen. Generell dürfte aber ein bundesweiter Trend auch VS erreichen: Experten sagen ein Sinken der Mietpreise um mindestens 30 Prozent in den Oberzentren voraus.