Villingen-Schwenningen Hohe Kosten, noch kein Träger – doch die Jugend wartet

Da das Vorhaben jedoch einem Neubau gleichkomme, schlage sie vor, die damaligen Pläne des Hochbauamtes in die anstehende Gemeinderatssitzung mit einfließen zu lassen.

Er wolle den Verdacht, ein Verweigerer zu sein, nicht aufkommen lassen, sagte der SDP-Fraktionsvorsitzende Edgar Schurr. Trotzdem könne die Fraktion dem Beschluss zum jetzigen Zeitpunkt nicht zustimmen: "Es sind zu viele Fragen ungeklärt", meinte er damit vor allem die fehlende Trägerschaft: Denn die Unterhaltung und das Betreiben des Jugendkulturzentrums sei ein größeres Problem als der Bau an sich. Ebenso wie sein Parteikollege Bernd Lohmiller schlug Schurr vor, zu warten, bis sich der Jugendgemeinderat in den nächsten Wochen konstituiert habe, um mitentscheiden zu können.

Damit in den jugendkulturellen Räumen Abiturfeiern stattfinden könnten, müssten zunächst Räume geschaffen werden, in denen das Abitur geschrieben werde, sagte Frank Bonath von der FDP. Das Geld solle also zunächst in Schulen und Straßen investiert werden.

FDP und Grüne plädieren für Nutzung bestehender Einrichtungen

Er griff den Hinweis von der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Helga Baur auf, sich auf bestehende Gebäude, unter anderem der bevorstehenden Neckarhalle in Schwenningen, zu konzentrieren und dort Möglichkeiten für Jugendliche zu suchen.

"Ich bin richtig baff, was man nach zehnjähriger Diskussion über das Jugendzentrum wieder aus den Löchern gräbt", wetterte Werner Ettwein von den Freien Wählern, und fügte hinzu: "Wir wollen den Startschuss für das Zentrum geben."

Die Stadt unterbinde den Jugendlichen, sich in an Treffpunkten in der Stadt aufzuhalten, aber Lösungen biete sie keine, kritisierte Dietmar Wildi von der CDU. Es sei genug Zeit verstrichen – er halte den Standort für den geeigneten.

Mit acht Befürwortungen und sieben Gegenstimmen brachten die Stadträte den Projektbeschluss auf einen ersten Weg. Heute berät der Verwaltungs- und Kulturausschuss weiter darüber.