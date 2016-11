Villingen-Schwenningen Hoffnungsvolle Lichter in einer grauen Jahreszeit

Musik aus der Tiefe stand in Anlehnung an den 130. Psalm auf dem Programm, das auch die Überschrift "Lux lucet in tennebris" hätte tragen können. Mit Texten, Instrumentalmusik und Gesang setzte man hoffnungsvolle Lichter in grauer Jahreszeit auf.

Pfarrer Oliver Uth ließ Texte "unter die Haut" gehen, gipfelnd in Hanns Dieter Hüschs "Was macht’s, dass ich so fröhlich bin?" und der Überlegung mit hoffen, glauben, musizieren und singen aus dem Dunkel heraus zu helfen. Auch die musikalische Botschaft war eindeutig, beginnend mit John Dowlands "In Darkness let me dwell" und endend mit dem Gospel "Let us break bread together".

Die Akteure waren bestens disponiert, um eindrucksvolle Beiträge zu transportieren. Da war es die Sopranistin Monika Biwald, die mit dem liebevoll-expressiven Jazzgesang "Misty" gefiel oder Gabriele Zucker, die mit ihrer Tenorblockflöte bei Faurés bekannter Sicilienne begeisterte.