VS-Villingen (cos). Die Bundesstraße B33 soll in die Lärmaktionsplanung der Stadt Villingen-Schwenningen mit aufgenommen werden, dafür sprach sich am Dienstagabend der Technische Ausschuss des Gemeinderates mehrheitlich aus. Zudem sollen der Planung künftig die neuen, niedrigeren Lärmgrenzwerte von 65 Dezibel bei Straßen mit Wohnbebauung, zugrunde gelegt werden. Ob die lärmgeplagten Anlieger der B33 damit Hoffnung schöpfen können, ist indes noch unklar. Zweimal war das Ansinnen Villingen-Schwenningens nach einem Flüsterbelag für die B33 vom Regierungspräsidium schon abgelehnt worden, so Bührer. Nun, da der Leise-Belag allerdings in Bad Dürrheim am dortigen Bundesstraßenkreuz aufgebracht worden ist, hofft man erneut, im Falle einer Sanierung den Zuschlag zum Flüsterbelag zu erhalten. "Das würde den Anwohnern hier helfen", ist der SPD-Gemeinderat Bernd Lohmiller überzeugt. Würden Lärmschutzwände aufgestellt, so Franz-Josef Holzmüller, müsste die Stadt die Kosten dafür tragen.