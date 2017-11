Villingen-Schwenningen Hof-Adventsmarkt bestens besucht

Dafür hatten sich der Verein, die Aussteller, viele davon karitative Vereine und Institutionen, und insbesondere die Familie Schütz sehr viel Mühe gegeben, damit um den Hof herum in den Zelten und in der großen Scheune eine heimelige Atmosphäre entstehen konnte. Und da auch genügend Parkfläche zur Verfügung stand, kamen am Samstag zahlreiche Besucher und fühlten sich wohl.

"Wir hätten nicht geglaubt, dass unser erster Hof-Adventsmarkt auf so großes Interesse stoßen wird", so Familie Schütz einstimmig. Aber auch Besucher, wie Ortsvorsteher Klaus Martin, zeigten sich über den großen Zuspruch überrascht. Hierzu trug ein großes Angebot an Adventsdeko und Weihnachtsgeschenken, aber auch ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken, sowie ein tolles Kinderangebot wie Basteln, Malen, Schminken und Reiten, bei.

Indes vermieste in der Nacht auf Sonntag der Wetterumschwung mit starkem Schneefall etwas die Laune am Bummeln und am Reiten im Schützenhof. Dennoch konnte der Verein mit dem Besuch und dem Umsatz zufrieden sein.