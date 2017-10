Villingen-Schwenningen Hörgerät hilft nicht in allen Situationen

Schwarzwald-Baar-Kreis.­ Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr, im Landratsamt in Villingen statt. Referent Jochen Müller ist seit seinem vierten Lebensjahr hörbehindert. Er ist Lebensberater und Kommunikationstrainer für hörbehinderte Menschen. Hörgeräte sind wahre Wunderwerke der Technik, sie lassen sich sogar wie ein Computer programmieren. Doch sie helfen nicht immer und überall. Bei Störgeräuschen und in Gruppengesprächen bleibt das Verständnis oft bruchstückhaft, denn auch die Technik hat ihre Grenzen. Deshalb versuchen Hörbeeinträchtigte, mit noch höherer Konzentration und geistiger Kombinationsarbeit Verstehlücken zu kompensieren. Aufgezeigt wird im dem Vortrag, wie der hörbehinderte Mensch andere Hilfsmittel wie zum Beispiel Mundablesen nutzen kann, um sein Handicap weitgehend auszugleichen.