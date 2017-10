Villingen-Schwenningen Hoerco reagiert auf Konfrontation durch Online-Handel

Der Fachmarkt für Medien, Technik- und Haushaltsgeräte wurde 1967 gegründet. Auf rund 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche sei das Geschäft für seine ausgezeichnete Service- und Beratungsqualität sowie seine Sortimentsvielfalt und -breite in der ganzen Region bekannt, teilt die Wirtschaftsförderung mit. In seinem 50-jährigen Bestehen habe das Handelsunternehmen unterschiedliche technologische Fortschritte erlebt: Bei Hoerco gingen Commodore-Amiga-Computer und klobige Riesen-Handys für Privatleute schon genauso über den Ladentisch wie heute moderne Smartphones und Foto-Drohnen.

Gut geschultes Personal

"Das alles geht nur mit sehr gut geschultem und motiviertem Personal", sind sich Hauptgesellschafterin Verena Hoer und Geschäftsführer Rudolf Reim einig. Verena Hoers 2006 verstorbener Mann ­Walter Hoer war vor 50 Jahren mit einem kleinen Einzelhandelsgeschäft für Elektrogeräte in der Niederen Straße in Villingen gestartet. Später war das Geschäft in der Vockenhauser Straße, seit einigen Jahren nun am Eckweg mit dem neuen Nachbarn, dem Möbelhaus XXXLutz.