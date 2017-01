Villingen-Schwenningen Höhere Wahlbeteiligung gewünscht

Deshalb sei es wichtig den Jugendgemeinderat bekannter zu machen und die Beteiligung bei der nächsten Wahl deutlich zu Steigern. Es gebe 5000 potenzielle Wähler in Villingen-Schwenningen, die an der letzten Wahl nicht teilgenommen hätten, wenigstens einen Teil von ihnen gelte es zu erreichen, gab Jugendvertreter Yannik Weber zu bedenken. Vor allem bisherige Konzepte zur Jugendbeteiligung sollten bis zur nächsten Wahl in weniger als einem Jahr überdacht werden, so Vorstandsmitglied Marven Strittmatter. Zu diesem Zweck einigte man sich auf die Gründung einer Arbeitsgruppe, die sich des Themas Wahlbeteiligung annimmt.

Lautsprecheranlagen

Bereits in der letzten Sitzung des Jugendgemeinderats äußerten die Jugendvertreter ihren Unmut über die mangelhafte Ausstattung der städtischen Schulen mit funktionierenden Lautsprecheranlagen. Bei der gestrigen Sitzung formulierte man nun einen Antrag an den Gemeinderat, die Stadtverwaltung aufzufordern ein Konzept und einen Finanzierungsplan zur Modernisierung der Lautsprecheranlagen vorzulegen.

Die Situation in den Schulen sei beschämend für die Verwaltung, vor allem weil Bildungseinrichtungen des Landkreises bereits 2011 auf den neusten Stand der Technik gebracht wurden, heißt es im Antrag. Dem Gemeinderat wurde eine Frist von zwei Sitzungen gesetzt, innerhalb der er sich mit dem Thema beschäftigen soll.

Neben einigen Vertagungen, aufgrund des eher dünn besetzten Mathäus-Hummel-Saals, gab der Jugendgemeinderat bekannt, dass Sarah Louis Stephan von ihrem Amt zurücktritt. Für sie rückt Ferhat Kahraman vom Deutenberggymnasium in den Jugendgemeinderat nach.

Außerdem kündigte Julia Heinsen an, dass sie ab Ende März eine neue Stelle antrete. Seit anderthalb Jahren hat sich Heinsen von Seiten der Verwaltung um die Jugendbeteiligung in Villingen-Schwenningen gekümmert und stand dem Jugendgemeinderat beratend und organisatorisch zur Seite. Ihre Stelle werde, befristet bis zum Ende des Jahres, neu besetzt, sagte Heinsen in der Sitzung.