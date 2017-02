Villingen-Schwenningen Höhere Parkgebühren empfohlen

"Tod für Innenstadt"

Wer hier Parkgebühren erhöhen möchte, rügt er, "hat von der hiesigen Situation anscheinend keine Ahnung." Eine solche Empfehlung "ist der Tod für unsere Innenstadt", so Schneider. "Die gravierenden Leerstände in VS scheinen weder die Stadtverwaltung noch den Gemeinderat zu beunruhigen", setzt der einstige Geschäftsmann noch eines drauf.

"Happy hour" abgeschafft

Kurzum: Für die Händler ist die Stadt, folgte sie diesen Empfehlungen, nicht auf dem Königsweg, sondern eher auf Holzweg. Ein Ärgernis vor allem deshalb, weil es die Konkurrenz in der Nachbarschaft so ganz anders mache, zeigen Böck und Schneider auf, so zum Beispiel Einkaufsstädte wie Rottweil, Tuttlingen oder Balingen. Diese sehen sich als kundenfreundliche Kommunen und bieten ihren Besuchern freies Parken nahe der Innenstadt an, wenn auch teilweise zeitlich begrenzt. "Warum machen wir das eigentlich nicht?", fragen Böck und Schneider. Ein Schritt in die richtige Richtung wäre für die Händler zum Beispiel die Wiedereinführung der "Happy hour". Kunden durften eine Stunde frei parken, das Ganze wurde von den größeren Händlern finanziert, erinnert sich Schneider, Kosten etwa 15 .000 Euro im Jahr. Nach ein paar Jahren sei es mit der glücklichen Stunde jedoch vorbei gewesen, ärgert sich Schneider. "Zu teuer für die Stadt", habe es geheißen. Was bleibt sind wenig erbauende Kommentare, die man so höre: "Nach Villingen kann man zum Einkaufen nicht fahren", fasst Schneider Kommentare zusammen. "Als Kundenfreundliche Stadt haben wir einen schlechten Ruf."

Was hält die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg von den Plänen, den Parkraum zu verteuern? Generell ziehe eine Verknappung der Flächen und eine Verteuerung der Gebühren einen Frequenzrückgang nach sich. Mit einer "schlauen" Gebührenordnung lassen sich Kunden in eine Einkaufsstadt locken, zu den "Lockvögeln" gehören auch Angebote wie "Happy hour", Brezeltaste und blaue Zonen.