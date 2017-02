Villingen-Schwenningen Höhere Parkgebühren: Ärger über Empfehlung

Welche strategischen Ziele verfolgt die Stadt und wofür will sie Geld ausgeben? Recht harmlos kommen diese zentralen Fragen und die Einladung zu einer Informationsveranstaltung der Stadt am Montag, 6. Februar, daher (ab 17 Uhr im Villinger Münsterzentrum). Doch das, was die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) im Auftrag der Stadt an Empfehlungen zusammen getragen hat, birgt viel Zündstoff.

Allen voran Überlegungen, den Parkraum zu verknappen und die Gebühren zu verteuern. Nicht nur der Handel ist erbost über diese Pläne und spricht, wie berichtet, von einem "Schlag ins Gesicht". Immerhin fordern die Einzelhändler schon seit Jahren wenigstens ein zeitlich begrenztes Parken nahe der Innenstadt. Auch in den sozialen Netzwerken ist die Diskussion um die Empfehlungen entbrannt. Viele Nutzer haben die "Ideen" deutlich kommentiert.

Hier ein kleiner Auszug aus den vielen Meinungsbeiträgen zum heiß diskutierten Thema Parkgebühren: "Städte wie Singen, Donaueschingen und Rottweil machen vor, wie günstiges Parken funktioniert." Auch Geschäftsleute aus VS reihen sich mit ihren Beiträgen Facebookseite Schwarzwälder Bote Villingen-Schwenningen ein: Der gesunde Menschenverstand sagt: "Parken muss kostenlos sein!".