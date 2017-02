Villingen-Schwenningen Höhen und Tiefen erlebt

Robert Rutz trat im Februar 1992 als Mitarbeiter der Abteilung Fertigmacherei/Schleiferei in das Unternehmen ein und wechselte später in den Versand/Wareneingang, wo er seit April 2015 die Stelle als Fahrer übernommen hat und als zuverlässiger Mitarbeiter geschätzt wird.

Geschäftsführer Georg ­Güntert bedankte sich in einer kleinen Feierstunde für die langjährige und treue Mitarbeit in den vergangenen 25 Jahren. Er erinnerte an manche Höhen und Tiefen, die Robert Rutz während dieser langen Zeit im Unternehmen miterlebt hat sowohl an die unterschiedlichen Aufgaben, die er in dieser Zeit übernommen hat und sprach die Hoffnung auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft aus.

Robert Rutz reiht sich nun in eine ganze Reihe von Mitarbeitern ein, die 25 Jahre oder länger bei der Güntert Präzisionstechnik tätig sind. Er wurde mit einem Blumenstrauß, einem Geschenkkorb, einem Geldbetrag und einer Ehrenurkunde geehrt. Ebenfalls konnte ihm die Geschäftsleitung eine Urkunde der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg übergeben, in der seine 25-jährige Tätigkeit gewürdigt wurde.