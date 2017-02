Villingen-Schwenningen Höhen und Tiefen der Liebe

Stefan Jürgens Karriere begann bei "RTL Samstag Nacht", er spielte den Berliner Tatort-Kommissar Hellmann und ist heute aus der "SOKO Wien" nicht mehr wegzudenken. Wie gut er die leisen Zwischentöne trifft, zeigt er an der Seite von Julia Bremermann, welche für die erkrankte Valerie Niehaus einspringt. Bremermann war unter anderem als Titelfigur in der Kriminalreihe "Einsatz Mord – Kommissarin Fleming" und in der Serie "Die Anwälte" zu sehen.

Karten im Vorverkauf erhältlich

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 25, 22 und 19 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter www.villingen-schwenningen.de.