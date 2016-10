Villingen-Schwenningen Hochwertige Anlage begeistert Gäste

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Feuerwehr hatte Führungen organisiert, ihre Mitglieder führten Übungen vor. Das neue Atemschutzzentrum, das auch die Feuerwehren aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis benutzen werden, lockte zahlreiche Besucher an.

Rund zweieinhalb Millionen Euro hat der Bau die beiden Landkreise und das Land gekostet. Bei den Führungen zeigte die Feuerwehr unter andrem die Zentrale, die die gesamte Anlage überwacht. Die Ausbilder sehen an mehreren Monitoren die verschiedenen Übungsräume und Teilnehmer. Neben dem Übungsvorbereitungsraum führte Atemschutzausbilder Jordan Sattler die Interessierten in den Fitnessraum. An verschiedenen Geräten müssen dort die Teilnehmer ihre sportliche Fitness unter Beweis stellen. "Man nennt den Raum auch Folterkammer", scherzte Sattler.

In der Übungsanlage, einem Käfig, geht es dann richtig zur Sache. Dieser Raum, in der die Anlage platziert ist, kann mit Nebel gefüllt und komplett abgedunkelt werden. Mittels Infrarotkamera sehen die Ausbilder in der Zentrale, wo sich welcher Atemschutzgeräteträger befindet. In der Übungsanlage steht auch ein Tank. Dort werden bis zu 16 Teilnehmer mit Ausrüstung aufgefordert, sich auf engstem Raum hineinzubegeben. "Damit wird getestet, ob sie Panik und Platzangst bekommen", betonte Sattler.