Villingen-Schwenningen Hochstraße: Kinder begehen Unfallflucht

VS-Villingen. In der Hoch­straße habe es ein " atypisches Unfallgefährt" gegeben, zeigt die Polizei auf. Zwei Kinder im Alter von 13 Jahren, die sich auf dem Weg zur Schule befanden, entdeckten einen Einkaufswagen in einer Hecke und beabsichtigten, diesen zur Schule zu bringen. Dort wollten sie das Gefährt dem Rektorat übergeben. Eine weitere Freundin, die sich unterwegs in den Einkaufswagen begeben hatte, änderte das Gewicht vom Wagen so sehr, dass die beiden lenkenden Kinder Mühe hatten, es unter Kontrolle zu halten. Folglich kam es zu einer Kollision mit einem geparkten Toyota Yaris. Allerdings hätten sich die Kinder erst am Folgetag getraut, bei ihrem Rektor vorzusprechen, weshalb ein Verfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet wurde, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden am Toyota beläuft sich auf etwa 500 Euro.