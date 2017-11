Villingen-Schwenningen Hochprozentiges liegt in der Luft

VS-Villingen. "Angels’ Share", der verdunstende Alkohol der hellgelben bis goldbraunen Flüssigkeiten, waberte in der "Hall of Angels’Share", in der sich fast 5000 Besucher aus dem weiten Umkreis an zwei Tagen die hochprozentigen und durch traditionelles Handwerk gewonnenen Köstlichkeiten in kleinen Dosen die Kehle hinabrinnen ließen.

Die Villinger Whiskymesse der Familie Lauinger von Wein-Riegger ist längst zu einer Adresse geworden, die Whiskyliebhaber aus ganz Deutschland und dem nahen Ausland anlockt. Mit dem Eintritt hatte jeder Gast auch einen "Snifter" erworben, ein Whiskyglas, das nach Abgabe von "Coins" mit einem "Drum" – das sind ein bis zwei Zentiliter, gesammelt in einem Glaskolben – Whisky gefüllt wurde.

Die Gewissensfrage, ob ein Schuss Wasser dazugehört oder nicht, beantwortet Importeur Peter Greve von der Destillerie Glenfarclas. Je nach Fassreife könne Wasser dem Whisky weitere Aromen entlocken, weil es die Oberflächenspannung löse, sagt der Experte. Mehrfach destillierte Whiskys erreichen Fassstärken bis über 90 Prozent Alkohol. "Da macht Wasser auch deshalb Sinn, weil es die Schärfe nimmt und man damit Trinkstärke erreicht".