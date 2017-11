Villingen-Schwenningen Hochkarätiges Quartett

VS-Villingen. Unbeeindruckt von gängigen Klischees arbeitet Kuhn (Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2013) beständig an der Weiterentwicklung seiner eigenen Stimme als Saxofonist und Komponist. Vom Ideal eines "guten Songs" geleitet, nehmen seine Kompositionen oft interessante Umwege, ohne das Ziel einer berührenden musikalischen Aussage aus den Augen zu verlieren.

Kuhn begann seine musikalische Karriere auf dem Klavier, bevor er das Saxofon für sich entdeckte. 2004 ermöglichte ihm ein Stipendium, am Berklee College of Music in Boston zu studieren, unter anderem bei Bill Pierce und Joe Lovano. Sein Jazz- und Popularmusikstudium in Stuttgart bei Bernd Konrad schloss er mit Auszeichnung ab.

Im Jazzkeller wird Sandi Kuhn mit seinem hochkarätigen Ensemble zu Gast sein und ein neues spannendes Programm präsentieren, das er speziell für das Quartett geschrieben hat.