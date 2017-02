Villingen-Schwenningen Hochkarätige Jury entscheidet über die begehrten Awards

"Blue Genius" heißt das Objekt der Begierde der AV-Produzenten, die dieses Jahr wieder beim internationalen Medienfestival ihre Kurzfilme abgegeben haben. Der "blaue Schöpfergeist", so lautet die Übersetzung, steht farblich für das Markenzeichen des Festivals. "Der Award beschreibt zudem den Schöpfergeist der Produzenten, die einmalige Geschichten in das Zusammenspiel bilderreicher und musikuntermalter Kurzfilmproduktionen bringen", erklärt Festival-Macher Michael Hoyer die weitere Bedeutung des von Schlosser Hermann Eckerlin handgefertigten Preises.

Wer diesen später in den drei Kategorien Amateur, Profi und Ausbildung in den Händen halten darf, entscheidet eine dreiköpfige Jury. Den Vorsitz hat Angelique Tracik, die schon als junge Frau beim Internationalen Trickfilm-Festival in Stuttgart mitgeholfen hat. Sie studierte an der Universität Basel Kulturmanagement und ist derzeit Leiterin des Fachbereichs Kultur der Stadt Radolfzell.

Mit dabei ist auch der renommierte Vortragsreferent Reiner Harscher. Der Fotograf produziert auf allen Erdteilen Bilder und Filme für seine unterschiedlichen Projekte und Auftraggeber. Er ist Autor vieler Bildbände und Profiproduzent von Reisereportagen. Der Fotograf erhielt für seine Multivision "Namibia" beim 5. Internationalen Medienfestival den HDAV-Multidisplay-Award.