Villingen-Schwenningen Hobbysammler zeigen ihre Schätze

Villingen-Schwenningen. Die Idee und die Ausstellungstücke präsentierten die drei Macher bei der Vernissage am Freitag. Manfred Hildebrandt sammelt seit Jahrzehnten voller Leidenschaft alles rund um Villingen. Im Laufe der Zeit hat er unzählige Objekte zusammengetragen, die er ebenso wie seine Kollegen Manfred Beichl aus Villingen und Rainer Hils aus Schwenningen auch immer mal wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte. Nicht zuletzt, um beim Nachwuchs das Interesse an diesen Kostbarkeiten aus der Vergangenheit zu wecken. Denn vielen Jugendlichen sei deren Bedeutung nicht bewusst, so dass vieles im Müll landet und unwiederbringlich verloren geht.

Die Suche der Hobbysammler nach Ausstellungsmöglichkeiten sei natürlich auch zu ihm vorgedrungen, betonte Michael Hütt, Leiter der städtischen Museen. So habe er sich mit der Gruppe zusammengesetzt. Herausgekommen sei das Konzept, ihnen im Wechsel mit dem Kunstverein die fünf Vitrinen im Kreuzgang zur Verfügung zu stellen, falls sie das Museum nicht gerade für eine Sonderausstellung nutze. Nach der Präsentation 1999 anlässlich der 1000-Jahr-Feier haben die Sammler aus der Doppelstadt nun wieder die Chance, auf den Wert solcher Raritäten aufmerksam zu machen.

Alte Briefbeschwerer aus Glas aus den Jahren 1880 bis 1950 zeigt Hils in einer Vitrine, bunt oder schwarz-weiß, mit Ornamenten oder Blumen. An glanzvolle Zeiten untergegangener Villinger Unternehmen erinnert Hildebrandt in zwei Vitrinen. Er hat Taschenuhren, Wecker, Spieluhren, Spar-Wecker oder Kurzzeitmesser der Uhrenfabrik Carl Werner, der Firma J. Kaiser Uhren und der Firma Fichter auf Flohmärkten gefunden. Auch verschiedenste Werbeartikel von Firmen und Banken wie Taschenspiegel oder Aschenbecher vermitteln ein Stück Stadtgeschichte, ebenso Gläser und Bierkrüge mit Villinger Motiven als Souvenir aus einem aufstrebenden Kurort. Sein besonderer Schatz aber ist ein Festbändel vom Umzug zur 1000-Jahr-Feier im Jahr 1899, wohl einmalig, vermutet Hildebrandt.