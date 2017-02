Villingen-Schwenningen Historischer Umzug in Villingen

Während der Narro zum Takt des Narrenmarschs mit seinen Rollen für eine beeindruckende Atmosphäre sorgte, hatten die Triiber alle Hände voll zu tun, ihren widerspenstigen Butzesel im Zaum zu halten. Es wurde gepfitzt was das Zeug hält – der Esel zeigte sich aber unbeeindruckt vom Knallen der Goaßeln und ließ sich nur langsam zum Weitergehen bewegen.

"Am Schluss no kummet die Schönste", heißt es in der letzten Strophe des Villinger Schunkellieds – so auch am Umzug am Mentig-Morgen. Der Wuescht "mit sirä Grätze" bildet den Abschluss des gestrigen Umzugs. Kräftig wurden Sträußle aus Stroh an die Zuschauer verteilt und derbe Sprüchle aufgesagt. Im Anschluss an den durchweg gelungen Umzug übernahmen die Südstadtclowns die Villinger Straßen und hielten die ohnehin gute Stimmung weiter hoch. Gute Stimmung hatte man auch der neue Zunftmeister Anselm Säger.

Nahezu 20 000 Besucher waren beim Spektakel dabei, wusste Harry Frank vom Polizeipräsidium. Während des Umzugs sei in Villingen alles ruhig und geordnet vonstatten gegangen. So hatte Frank keine besonderen Vorkommnisse zu berichten.