Villingen-Schwenningen Historischer Orchesterwechsel

Der größte Wechsel fand allerdings vom Jugendblasorchester ins Große Blasorchester statt. 21 Musiker sind neu integriert worden. Das Große Blasorchester besitzt damit die Rekordstärke von mehr als 90 Musikern.

Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner ist stolz auf diese große Anzahl: "Das ist ein historischer Wechsel, der seinesgleichen sucht, der aber auch eine große Herausforderung bedeutet: zum einen müssen diese 21 Musiker sozial ins Orchester integriert werden, zum anderen musikalisch. Man hört schon, wenn plötzlich 21 Musiker mehr mitspielen, das erfordert besondere Aufmerksamkeit auf die Bereiche Klangausgleich und Intonation. Die erste Probe lief aber super, daher werden wir das sicherlich ganz schnell schaffen."

Diese große Anzahl ist auch teilweise ein Resultat der hervorragend laufenden Bläserklassen am Gymnasium am Deutenberg. Acht Musiker, die im Schuljahr 2010/2011, in der damals ersten Bläserklasse angefangen haben, gehören zu den 21 Jungmusikern, die jetzt ins Große Orchester wechselten. Die Kooperation der Stadtmusik mit der Musikakademie und dem Gymnasium am Deutenberg geht mittlerweile ins achte Jahr und ist nach wie vor ein absolutes Erfolgsmodell.