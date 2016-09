Villingen-Schwenningen "Hippies" genießen Abenteuer am Bodensee

Diese "Reise" war das Thema des Sommerlagers am Bodensee in Bodman. Ein Leiterteam der KJS verbrachte ein Dreivierteljahr damit, das Lager vorzubereiten. Während dieser Woche konnten die Kinder in vielen Workshops die verschiedensten Dinge über Hippies und deren Leben erfahren. Es wurde viel gebastelt, gemalt und gespielt. Eine große Bereicherung war, wie in so vielen Jahren davor, der Bodensee, in dem bei schönem Wetter die Woche über gebadet und geplantscht werden konnte. Ein besonderes Highlight beim Baden war der Ausflug mit den Kanus. Hier konnte das schöne Bodenseeufer bis zur Marienschlucht vom Boot aus bestaunt werden.

Dank des Leitungsteams gab es Unterhaltung vom Feinsten für die Kinder in der schönen Natur des Bodensees. Ein hoch motiviertes Küchenteam sorgte durchgehend für eine Köstlichkeit nach der anderen und trug somit ebenfalls zum Wohlbefinden im Lager bei. Ein weiterer Höhepunkt des Sommerlagers war der Gottesdienst, der von den beiden Pfarrern Andreas Schulz und Michael Schuhmacher in Zusammenarbeit mit den Kindern gestaltet und unter freiem Himmel gefeiert worden ist. Traurig war es, als der Abschied nahte. Die selbst gestaltet Lagerfahne wurde gemeinsam abgehisst, die Freude auf das nächste Jahr war im Abschlusskreis zu hören. Gemäß dem Motto "nach dem Lager ist vor dem Lager".